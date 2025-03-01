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На похитивших должника парней в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после похищения местного жителя из-за долга в 50 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что это сделали его друзья.
В СУ СК России по Свердловской области, возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве (ст. 126 и ст. 163 УК РФ), сообщили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.
Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, также подтвердил информацию об оружии, которое использовали похитители.
В СУ СК России по Свердловской области, возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве (ст. 126 и ст. 163 УК РФ), сообщили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.
Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, также подтвердил информацию об оружии, которое использовали похитители.
«В жилище, где подозреваемые были задержаны, представители МВД обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощённый автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружьё и двуствольный травматический пистолет. Весь арсенал был изъят и вместе с подозреваемыми доставлен в дежурную часть»,
– сказал Горелых.
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