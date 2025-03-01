На похитивших должника парней в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

– сказал Горелых.

«В жилище, где подозреваемые были задержаны, представители МВД обнаружили корпус от гранатомета РПГ без заряда, пневматическую винтовку, охолощённый автомат Калашникова, травматический пистолет, охотничье ружьё и двуствольный травматический пистолет. Весь арсенал был изъят и вместе с подозреваемыми доставлен в дежурную часть»,