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Стали известны некоторые подробности смертоносного пожара в посёлке Пасынок
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодняшний день омрачён трагедией, которая произошла ранним утром в посёлке Пасынок Серовского района. В частном доме на улице Теплоухова вспыхнул пожар, в котором погибли 43-летний мужчина и двое его малолетних детей – шестилетняя девочка и трёхлетний мальчик.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился некоторыми подробностями случившегося:
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи. По факту случившегося Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Для установления точных обстоятельств назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился некоторыми подробностями случившегося:
«По имеющейся информации, накануне отец семейства — ранее судимый за кражи Николай Глазунов,1981 года рождения, — вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. В данной семье имеется также мама, 1998 года рождения и ещё один ребёнок, 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушёл домой».
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи. По факту случившегося Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Для установления точных обстоятельств назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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