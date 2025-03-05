Стали известны некоторые подробности смертоносного пожара в посёлке Пасынок

«По имеющейся информации, накануне отец семейства — ранее судимый за кражи Николай Глазунов,1981 года рождения, — вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. В данной семье имеется также мама, 1998 года рождения и ещё один ребёнок, 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушёл домой».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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