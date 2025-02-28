Сотрудники полиции изучали телеграм-канал главреда Вечерних ведомостей в день задержания

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Как сообщает корреспондент Вечерних ведомостей, судья зачитала акт о том, что сотрудники полиции ранним пятничным утром изучали телеграм-канал Постникова и в 8 утра нашли пост за 2021 год с той самой едва заметной красной буквой на скрине. Постникова задержали вечером, незадолго до выступления на мероприятии, посвящённом теме уральской идентичности.Адвокат Георгий Краснов обратил внимание на то, что вменяемый Постникову «экстремистский символ» занимает буквально несколько миллиметров на опубликованном в телеграм-канале скрине. Следовательно, у автора не было никакого умысла распространять какие-либо запрещённые логотипы, а главный посыл поста четырёхлетней давности заключался в том, чтобы обратить внимание на распространяемые фейки о выборах.Кроме того, сам Постников добавил, что является одним из администраторов канала и кем именно был опубликован тот пост — сейчас вспомнить не может. Он считает, что истинная причина задержания — воспрепятствовать его деятельности, в том числе помешать провести запланированную просветительскую лекцию.