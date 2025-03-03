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Похолодание до -20 ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области похолодание до -20°C ночью. Также они предупреждают о гололедице.
В четверг, 6 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный, снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -13...-8°C, при прояснении до -18°C. Днём -7...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -10...-8°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 7 марта, в области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15...-10°C, при прояснении до -20°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -12...-10°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 6 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный, снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -13...-8°C, при прояснении до -18°C. Днём -7...-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -10...-8°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 7 марта, в области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -15...-10°C, при прояснении до -20°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -12...-10°C, днём -5...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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