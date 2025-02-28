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На защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили более миллиарда рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На охрану лесов Свердловской области от пожаров в 2025 году выделили более миллиарда рублей. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.
Из бюджета области на защиту лесов было выделено 900 миллионов рублей, уточнили в департаменте информационной политики региона.
«На охрану лесов от пожаров в 2025 году выделено в общей сложности более одного миллиарда рублей. При этом значительно увеличен – на 13% – объём поддержки из областного бюджета»,
– сказал губернатор.
Из бюджета области на защиту лесов было выделено 900 миллионов рублей, уточнили в департаменте информационной политики региона.
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