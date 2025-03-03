В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Дегтярске Свердловской области 32-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве знакомого. По версии следствия, преступление произошло 25 февраля 2025 года в одном из домов на улице Туристов.Как установили следователи, во время застолья женщина вспомнила о конфликте, который произошёл между ней и мужчиной накануне. Чувствуя себя оскорблённой, она потребовала извинений. Несмотря на то, что мужчина извинился, женщина не приняла их, взяла на кухне нож и нанесла удар в спину. Раненому хватило сил выйти из здания, но далеко он не ушёл. К упавшему человеку прохожие вызвали «Скорую» и полицию. Однако от полученного ранения мужчина скончался.Как сообщают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, правоохранители оперативно установили личность подозреваемой, которая признала свою вину. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, проводится комплекс судебных экспертиз. Обидчивую убийцу ждёт суд.