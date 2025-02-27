На прошлой неделе в Свердловской области обошлось без погибших в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области поделилась статистикой о нарушениях правил дорожного движения и о дорожно-транспортных происшествиях, которые были зафиксированы на прошедшей недели. При довольно больших цифрах, радует одно — ни один человек в период с 24 февраля по 2 марта в ДТП не погиб.Согласно данным областной ГИБДД, всего на дорогах области в указанный промежуток произошло 727 автомобильных аварий. Двадцать восемь человек получили различные травмы, из них — четверо несовершеннолетних. Чаще всего машины попадали в ДТП из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения водителями — таких случаев было 385. В 97 случаях автоаварии происходили из-за несоблюдения очерёдности проезда.Благодаря работе инспекторов ДПС многих аварий удалось избежать, поскольку нарушители ПДД были остановлены на дорогах, а некоторые и отстранены от участия в движении. Всего нарушений за указанный период было пресечено 9709. Из них 1004 совершали пешеходы, 472 — таксисты, 36 — водители автобусов, 17 — велосипедисты. Среди нарушителей был и один байкер. Самым частым нарушением остаётся игнорирование водителями ремней безопасности: за это были остановлены и привлечены к административной ответственности 2235 человек.