На самую большую ледовую арену на Урале провели мобильную связь от МТС





– сказал Андрей Елизаров. «Новая ледовая арена является самым большим крытым спортивным сооружением Урала. Во время хоккейных матчей её вместимость составляет 12 588 болельщиков, а при проведении концертов и других зрелищных мероприятий – до 15 000 зрителей. Для связистов решение подобных задач – всегда серьёзный вызов. Чтобы обеспечить достаточную ёмкость сети и высокую скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок мы использовали различные диапазоны, а также самые современные технологии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На новой ледовой арене, ставшей самой большой на Урале, провели мобильную связь от МТС. Хоккейные болельщики смогут воспользоваться ей уже 10 марта в день её официального открытия.Как рассказал Вечерним ведомостям в директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, металлическая конструкция здания не позволяла использовать уличные базовые станции для равномерного покрытия сооружения сотовой связью, поэтому специалисты использовали сеть антенн и репитеров, которые установили над потолком фойе и под куполом главной чаши арены.Сейчас специалисты уже заканчивают настройку и тестируют оборудование.