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Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей
Фото: Свердловский областной суд
Глава Артёмовского городского округа Константин Трофимов останется под стражей. Такое решение приняли в Свердловском областном суде.
В феврале Артёмовской городской суд продлил Трофимову срок содержания под стражей до 17 марта. Адвокат подал апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.
Напомним, Константин Трофимов обвиняется по статье «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ). Его задержали в сентябре. В СМИ сообщалось, что речь о взятках от руководителей муниципальных унитарных предприятий «за общее покровительство и попустительство по службе».
В феврале Артёмовской городской суд продлил Трофимову срок содержания под стражей до 17 марта. Адвокат подал апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.
«Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы стороны, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений»,
– сказали в облсуде.
Напомним, Константин Трофимов обвиняется по статье «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ). Его задержали в сентябре. В СМИ сообщалось, что речь о взятках от руководителей муниципальных унитарных предприятий «за общее покровительство и попустительство по службе».
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