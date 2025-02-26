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Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей

13.41 Четверг, 6 марта 2025
Фото: Свердловский областной суд
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Глава Артёмовского городского округа Константин Трофимов останется под стражей. Такое решение приняли в Свердловском областном суде.

В феврале Артёмовской городской суд продлил Трофимову срок содержания под стражей до 17 марта. Адвокат подал апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.

«Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы стороны, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений»,

– сказали в облсуде.


Напомним, Константин Трофимов обвиняется по статье «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 290 УК РФ). Его задержали в сентябре. В СМИ сообщалось, что речь о взятках от руководителей муниципальных унитарных предприятий «за общее покровительство и попустительство по службе».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:41 Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей
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11:37 Пытавший супругу раскалённым железом житель Талицкого района ответит перед судом
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09:28 СМИ сообщают о похищении екатеринбуржца его друзьями из-за долга в 50 тысяч
21:18 На прошлой неделе в Свердловской области обошлось без погибших в ДТП
20:48 Стали известны некоторые подробности смертоносного пожара в посёлке Пасынок
20:31 В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
19:03 В Екатеринбурге на Наину Ельцину можно будет взглянуть глазами её внучки
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17:25 Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест
16:55 Обвиняемому в убийстве семьи в Каменске-Уральском в 1993 году продлили содержание в СИЗО
16:06 У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода
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