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Начальника екатеринбургского ОП №2 Банникова не стали отпускать из СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд оставил начальника екатеринбургского отдела полиции №2 Александра Банникова под арестом.
Как сообщили в пресс-службе суда, на постановление Кировского районного суда, которым Банникова отправили в СИЗО, была подана апелляционная жалоба. Областной суд выслушал адвоката, но не нашёл оснований для того, чтобы отпустить полицейского.
Он останется под арестом по 20 апреля 2025 года.
Напомним, Александра Банникова обвиняют в получении через посредника взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе суда, на постановление Кировского районного суда, которым Банникова отправили в СИЗО, была подана апелляционная жалоба. Областной суд выслушал адвоката, но не нашёл оснований для того, чтобы отпустить полицейского.
Он останется под арестом по 20 апреля 2025 года.
Напомним, Александра Банникова обвиняют в получении через посредника взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
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