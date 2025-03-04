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В Екатеринбурге на Наину Ельцину можно будет взглянуть глазами её внучки
Фото: Вечерние Ведомости
С 8 марта по 11 мая в уральской столице пройдёт фотовыставка «Моя бабушка — первая леди», созданная Машей Юмашевой, внучкой первого президента России. Экспозиция, посвящённая Наине Ельциной, разместится в фойе кинозала Ельцин-центра.
Проект родился благодаря журналу «Marie Claire», который предложил Маше Юмашевой сделать фотосессию её бабушки. Съёмка оказалась большой редкостью — Наина Иосифовна крайне редко соглашается позировать, но для внучки сделала исключение. В итоге получился тёплый и искренний фоторассказ о том, как живёт первая леди России сегодня.
Фотографии, представленные на выставке, раскрывают Наину Иосифовну не только как историческую фигуру, но и как человека. Как признаётся автор снимков, работа над серией стала для неё особенной:
Официальное открытие выставки состоится 8 марта в 16.00. Первым зрителям её представит научный сотрудник музея Бориса Ельцина Рамзия Галеева. Вход на выставку бесплатный.
Проект родился благодаря журналу «Marie Claire», который предложил Маше Юмашевой сделать фотосессию её бабушки. Съёмка оказалась большой редкостью — Наина Иосифовна крайне редко соглашается позировать, но для внучки сделала исключение. В итоге получился тёплый и искренний фоторассказ о том, как живёт первая леди России сегодня.
Фотографии, представленные на выставке, раскрывают Наину Иосифовну не только как историческую фигуру, но и как человека. Как признаётся автор снимков, работа над серией стала для неё особенной:
«Я понимала, что шансы на успех — 50 на 50. Бабушка не любит сниматься, но неожиданно легко дала добро. Она даже сама предлагала варианты, меняла точки съёмки, переодевалась, ждала, пока выставляют свет. Это было непросто, но я провела с бабушкой прекрасное время».
Официальное открытие выставки состоится 8 марта в 16.00. Первым зрителям её представит научный сотрудник музея Бориса Ельцина Рамзия Галеева. Вход на выставку бесплатный.
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