В Екатеринбурге на Наину Ельцину можно будет взглянуть глазами её внучки

«Я понимала, что шансы на успех — 50 на 50. Бабушка не любит сниматься, но неожиданно легко дала добро. Она даже сама предлагала варианты, меняла точки съёмки, переодевалась, ждала, пока выставляют свет. Это было непросто, но я провела с бабушкой прекрасное время».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 8 марта по 11 мая в уральской столице пройдёт фотовыставка «Моя бабушка — первая леди», созданная Машей Юмашевой, внучкой первого президента России. Экспозиция, посвящённая Наине Ельциной, разместится в фойе кинозала Ельцин-центра.Проект родился благодаря журналу «Marie Claire», который предложил Маше Юмашевой сделать фотосессию её бабушки. Съёмка оказалась большой редкостью — Наина Иосифовна крайне редко соглашается позировать, но для внучки сделала исключение. В итоге получился тёплый и искренний фоторассказ о том, как живёт первая леди России сегодня.Фотографии, представленные на выставке, раскрывают Наину Иосифовну не только как историческую фигуру, но и как человека. Как признаётся автор снимков, работа над серией стала для неё особенной:Официальное открытие выставки состоится 8 марта в 16.00. Первым зрителям её представит научный сотрудник музея Бориса Ельцина Рамзия Галеева. Вход на выставку бесплатный.