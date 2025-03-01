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После капремонта в сельской школе в Красноуфимском округе возбудили уголовное дело о «халатности»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Проведение капитального ремонта в школе села Рахмангулово в Красноуфимском муниципальном округе закончилось возбуждением уголовного дело по статье о «халатности».
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2024 году управлением образования Красноуфимского муниципального округа был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в здании «Рахмангуловской средней общеобразовательной школы», в ходе которого подрядчик должен был установить более 500 светильников. На это выделялось 1,5 миллиона рублей бюджетных средств.
Однако в ходе проверки, которая проводилась прокуратурой после ремонта, выяснилось, что фактически светильники никто не ставил. При этом начальник управления образования округа эти работы у подрядчика принял.
Результаты проверки были переданы в следственные органы, что впоследствии привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2024 году управлением образования Красноуфимского муниципального округа был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в здании «Рахмангуловской средней общеобразовательной школы», в ходе которого подрядчик должен был установить более 500 светильников. На это выделялось 1,5 миллиона рублей бюджетных средств.
Однако в ходе проверки, которая проводилась прокуратурой после ремонта, выяснилось, что фактически светильники никто не ставил. При этом начальник управления образования округа эти работы у подрядчика принял.
Результаты проверки были переданы в следственные органы, что впоследствии привело к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
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