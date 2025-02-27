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Свердловская ГАИ предупреждает о скользких после снегопадов дорогах
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях на фоне обильных снегопадов.
Водителям рекомендуют:
– Выбирать скорость с учётом погодных условий;
– Увеличивать дистанцию до впередиидущих автомобилей;
– Избегать резких манёвров и торможений;
– Использовать противотуманные фары и ближний свет.
Пешеходов тоже просят быть аккуратнее.
«Госавтоинспекция региона напоминает о необходимости повышенной внимательности и осторожности на дорогах. Из-за снегопада возможно ухудшение видимости и увеличение скользкости дорожного покрытия»,
– сообщает ГАИ.
Водителям рекомендуют:
– Выбирать скорость с учётом погодных условий;
– Увеличивать дистанцию до впередиидущих автомобилей;
– Избегать резких манёвров и торможений;
– Использовать противотуманные фары и ближний свет.
Пешеходов тоже просят быть аккуратнее.
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