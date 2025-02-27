Свердловская ГАИ предупреждает о скользких после снегопадов дорогах





сообщает ГАИ. «Госавтоинспекция региона напоминает о необходимости повышенной внимательности и осторожности на дорогах. Из-за снегопада возможно ухудшение видимости и увеличение скользкости дорожного покрытия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях на фоне обильных снегопадов.Водителям рекомендуют:Пешеходов тоже просят быть аккуратнее.