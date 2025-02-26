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Трагический пожар в посёлке Пасынок стал одним из 10 вчерашних свердловских пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
Количество пожаров в Свердловской области вчера, 5 марта, было чуть меньше, чем в начале недели, но при этом сводку от МЧС России омрачил один из них. Как Вечерние Ведомости уже писали, сразу три человека погибли в посёлке Пасынок, причём двое из них — маленькие детишки.
Восемьдесят процентов пожаров среды произошло в жилом секторе, как отмечают в ведомстве. В 20% случаев результатом возгораний было несоблюдение правил пожарной безопасности, ещё в 10% пожары вспыхивали из-за неосторожного обращения с огнём.
Самым крупным пожаром минувшей среды стал тот, что вспыхнул в утренние часы в Верхней Сысерти. Там загорелся частный дом на улице Речной. Огонь перескочил на надворные постройки и на соседний жилой домик, в итоге охватив площадь в 190 квадратных метров. С огненной стихией боролись тринадцать человек, которые по прибытии вывели из охваченных пламенем строений двух жильцов.
Ещё один масштабный пожар случился в Сысерти по улице Некрасова. Хозяева нарушили правила эксплуатации отопительной печи, в результате чего огонь охватил деревянную баню и разгулялся на площади в 40 квадратных метров. На тушение его прибыли 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с задачей за 18 минут, — свидетельствует пожарная сводка.
Восемьдесят процентов пожаров среды произошло в жилом секторе, как отмечают в ведомстве. В 20% случаев результатом возгораний было несоблюдение правил пожарной безопасности, ещё в 10% пожары вспыхивали из-за неосторожного обращения с огнём.
Самым крупным пожаром минувшей среды стал тот, что вспыхнул в утренние часы в Верхней Сысерти. Там загорелся частный дом на улице Речной. Огонь перескочил на надворные постройки и на соседний жилой домик, в итоге охватив площадь в 190 квадратных метров. С огненной стихией боролись тринадцать человек, которые по прибытии вывели из охваченных пламенем строений двух жильцов.
Ещё один масштабный пожар случился в Сысерти по улице Некрасова. Хозяева нарушили правила эксплуатации отопительной печи, в результате чего огонь охватил деревянную баню и разгулялся на площади в 40 квадратных метров. На тушение его прибыли 8 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с задачей за 18 минут, — свидетельствует пожарная сводка.
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