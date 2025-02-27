Возрастное ограничение 18+
Областной суд признал законным арест патологоанатома из Екатеринбурга
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Свердловский областной суд признал законным решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга отправить в СИЗО патологоанатома Сергея Окладникова.
Он останется под стражей до 12 апреля 2025 года.
Напомним, патологоанатома Окладникова обвиняют в сексуализированном насилии над ребёнком (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
«Адвокатом обвиняемого была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. По итогу рассмотрения она была оставлена без удовлетворения»,
– сообщили в облсуде.
Он останется под стражей до 12 апреля 2025 года.
Напомним, патологоанатома Окладникова обвиняют в сексуализированном насилии над ребёнком (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
26 февраля 2025
26 февраля 2025