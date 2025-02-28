Демонстрация экстремистской символики якобы стала причиной задержания главреда ВВ

«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По последним данным, на Владислава Постникова, главного редактора, Вечерних Ведомостей, составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП. Это «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».Полностью первая часть статьи, которую «шьют» главному редактору Вечерних Ведомостей, выглядит следующим образом:Закон предполагает по данному пункту статьи наказание от штрафа в размере одной тысячи рублей с конфискацией предмета административного правонарушения до административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Поскольку в редакции уверены, что истинная причина задержания — либо месть за профессиональную деятельность Владислава Постникова, либо попытка помешать ему выступить на одном сегодняшнем мероприятия, то не будет удивительно, если к нему применят именно арест.Как успел сообщить сам Владислав Постников, сегодня его подкараулили на улице двое полицейских. Они доставили его в отделение полиции №1 Кировского района Екатеринбурга. Там на него составили протокол доставления. При этом выяснилось, что административный протокол о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики» будут составлять сотрудники областного управления МВД.К слову, сегодня вечером Владислав Постников должен был выступать с лекцией в баре «Молодость». Темой его выступления должны были стать аспекты уральской идентичности, современная российская политика и журналистика. Есть подозрение, что истинная причина его задержания заключается в желании сорвать выступление.