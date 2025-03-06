Глава Горноуральского округа осуждён в Нижнем Тагиле за растрату бюджетных средств

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова виновным в растрате бюджетных средств и приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, ему запрещено занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение трёх лет.Как установил суд, в 2020 и 2022 годах Летников трижды оплачивал санаторно-курортное лечение своей супруги за счет бюджета муниципалитета, направляя её в здравницы Крыма, Челябинской области и Башкирии. При этом муниципальное финансирование таких поездок было предусмотрено только для самого главы округа и не распространялось на членов его семьи. В общей сложности незаконные расходы составили 142 168 рублей, включая оплату проезда.Осужденный обжаловал приговор, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил его без изменений.