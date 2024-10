Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации издания It's My City

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации екатеринбургского издания It's My City. В суд пришло более десятка свидетелей, готовых подтвердить факт работы издания, но судья отклонил ходатайство адвоката Алексея Бушмакова о их допросе.Это означает, что решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It's My City вступило в силу. Издание намерено оспаривать решение в кассационной инстанцииНапомним, что официальным поводом для отзыва регистрации стало то, что на сайте, который заблокирован на территории России с 2022 года, якобы не выходят новости.Информация о том, как можно поддержать издание It's My City, – здесь