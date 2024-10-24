Возрастное ограничение 18+
Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации издания It's My City
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации екатеринбургского издания It's My City. В суд пришло более десятка свидетелей, готовых подтвердить факт работы издания, но судья отклонил ходатайство адвоката Алексея Бушмакова о их допросе.
Это означает, что решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It's My City вступило в силу. Издание намерено оспаривать решение в кассационной инстанции
Напомним, что официальным поводом для отзыва регистрации стало то, что на сайте, который заблокирован на территории России с 2022 года, якобы не выходят новости.
Информация о том, как можно поддержать издание It's My City, – здесь.
Это означает, что решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It's My City вступило в силу. Издание намерено оспаривать решение в кассационной инстанции
Напомним, что официальным поводом для отзыва регистрации стало то, что на сайте, который заблокирован на территории России с 2022 года, якобы не выходят новости.
Информация о том, как можно поддержать издание It's My City, – здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
24 октября 2024
24 октября 2024
Велосипедиста из Каменска-Уральского приговорили к 21 году колонии за убийство 16-летней девочки
22 октября 2024
22 октября 2024