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Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском местного жителя наказали общественно полезными работами, который с 2016 года не платил алименты.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, мужчина долго избегал выплат, и в итоге задолжал двум своим детям 1,6 миллиона рублей. В конце концов на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ – «Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей». Объясняться пришлось перед мировым судьей.
Отвечая перед судом, он пояснил, что не работал и якобы поэтому не мог платить алименты, и пообещал исправиться. По его словам, теперь он трудоустроился и готов содержать детей и погашать долг.
Судья выслушал мужчину и назначил ему 40 часов обязательных работ.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, мужчина долго избегал выплат, и в итоге задолжал двум своим детям 1,6 миллиона рублей. В конце концов на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ – «Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей». Объясняться пришлось перед мировым судьей.
Отвечая перед судом, он пояснил, что не работал и якобы поэтому не мог платить алименты, и пообещал исправиться. По его словам, теперь он трудоустроился и готов содержать детей и погашать долг.
Судья выслушал мужчину и назначил ему 40 часов обязательных работ.
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