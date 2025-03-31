Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году





– рассказали в компании. «В дальнейшмм полученное сырье применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, производстве кровельных гидроизоляционных материалов, также из него делают брызговики и коврики для машин»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За 2024 год жители Свердловской области сдали на утилизацию 39,7 тысячи старых автопокрышек. По данным «Спецавтобазы», это в четыре раза больше, чем годом ранее.Более 22 тысяч автомобильных шин уральцы сдали в пунктах приёма «Спецавтобазы». Еще 17,3 тысячи покрышек собрали благодаря экологической акции «Двор без покрышек», которая проводилась в 47 муниципалитетах региона при поддержке местных администраций, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального оператора.Важно уточнить, что учитывались только те покрышки, которые сдавали на территориях, обслуживаемых АО «Спецавтобаза».В Екатеринбурге сдать покрышки можно в любой день недели с 08.00 до 20.00 в пункте приёма оператора на Посадской, 3 (въезд со стороны улицы Гурзуфской).Все покрышки, которые сдаются на утилизацию, передают в компании, которые перерабатывают резину в мелкодисперсную крошку.