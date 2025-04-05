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На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 18.30, под селом Башкарка в Горноуральском городском округе Свердловской области в ДТП попал «ИЖ 2126-030», ехавший со стороны села Южакова.
По данным регионального управления ГИБДД, за рулём «ИЖа» был 46-летний водитель, который слишком сильно разогнался на скользкой дороге и не справился с управлением – машину вынесло с проезжей части, и она врезалась в дерево. В результате водитель скончался. В ДТП выжил только его 65-летний пассажир. Пожилого мужчину с переломом бедра доставили в больницу.
По данным регионального управления ГИБДД, за рулём «ИЖа» был 46-летний водитель, который слишком сильно разогнался на скользкой дороге и не справился с управлением – машину вынесло с проезжей части, и она врезалась в дерево. В результате водитель скончался. В ДТП выжил только его 65-летний пассажир. Пожилого мужчину с переломом бедра доставили в больницу.
«Установлено, что водитель проживал селе Южаково, имел пятилетний стаж вождения, неоднократно попадал в поле зрения полиции за нарушения ПДД, был судим. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа»,
– сказали в пресс-группе.
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