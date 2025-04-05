На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»

– сказали в пресс-группе.

«Установлено, что водитель проживал селе Южаково, имел пятилетний стаж вождения, неоднократно попадал в поле зрения полиции за нарушения ПДД, был судим. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа»,