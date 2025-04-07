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Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мужчину, которого вчера, 7 апреля, в 164-й екатеринбургской школе задержали сотрудники Росгвардии, наказали арестом по статье 20.21 КоАП РФ – за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Ему назначили пять суток ареста. Решение вынес Кировский районный суд, сообщает официальный телеграм-канал свердловские судов.
Напомним, после переполоха выяснилось, что задержанный мужчина был курьером, который будучи пьяным принёс в школу коробку с банками для справок о прививках для школьного медпункта, но не дождался, когда её примут, и стал уходить. Охранник, испугавших, что в оставленной коробке может быть что-то опасное, нажал тревожную кнопку.
Ему назначили пять суток ареста. Решение вынес Кировский районный суд, сообщает официальный телеграм-канал свердловские судов.
«Мировым судьей Кировского судебного района установлено, что Кудряшов Е.В. находился в общественном месте на территории двора СОШ № 164 Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Мировой судья признал Кудряшова Е.В. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток»,
– сообщает ресурс.
Напомним, после переполоха выяснилось, что задержанный мужчина был курьером, который будучи пьяным принёс в школу коробку с банками для справок о прививках для школьного медпункта, но не дождался, когда её примут, и стал уходить. Охранник, испугавших, что в оставленной коробке может быть что-то опасное, нажал тревожную кнопку.
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