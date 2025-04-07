Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом

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«Мировым судьей Кировского судебного района установлено, что Кудряшов Е.В. находился в общественном месте на территории двора СОШ № 164 Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Мировой судья признал Кудряшова Е.В. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток»,