Возрастное ограничение 18+
Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии
Иллюстрация: Андрей Гоголев
У екатеринбургского издания It's my city отозвали свидетельство о регистрации СМИ. Официальным поводом для лишения лицензии стало то, что на сайте, который заблокирован на территории России с 2022 года, якобы не выходят новости.
Решение лишить издание лицензии постановил Октябрьский суд, а именно судья Надежда Бабкина.
Журналисты издания также заявили, что намерены оспорить это решение и что продолжат работать, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться.
Информация о том, как можно поддержать журналистов издания – здесь.
Решение лишить издание лицензии постановил Октябрьский суд, а именно судья Надежда Бабкина.
«То есть, в Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем и это формальный повод отозвать лицензию.
Что это значит для нас? Отсутствие лицензии не запрещает нам публиковать новости и тексты. Единственное, что мы теперь не сможем делать от имени редакции – это отправлять официальные запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация. Но мы уже придумали, как обойти и этот запрет»,
Что это значит для нас? Отсутствие лицензии не запрещает нам публиковать новости и тексты. Единственное, что мы теперь не сможем делать от имени редакции – это отправлять официальные запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация. Но мы уже придумали, как обойти и этот запрет»,
– прокомментировали в It's my city.
Журналисты издания также заявили, что намерены оспорить это решение и что продолжат работать, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться.
Информация о том, как можно поддержать журналистов издания – здесь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
13 июля 2024
13 июля 2024