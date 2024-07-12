Издание It's my city из Екатеринбурга лишили лицензии

– прокомментировали в It's my city.

«То есть, в Роскомнадзоре считают, что все эти два года мы не работаем и это формальный повод отозвать лицензию.Что это значит для нас? Отсутствие лицензии не запрещает нам публиковать новости и тексты. Единственное, что мы теперь не сможем делать от имени редакции – это отправлять официальные запросы и посещать официальные мероприятия, где требуется аккредитация. Но мы уже придумали, как обойти и этот запрет»,