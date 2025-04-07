Свердловская ГАИ предупреждают о скользкой дороге на Серовском тракте





– говорится в сообщении ГАИ. «На Серовском тракте продолжается обильное выпадение снежных осадков, состояние проезжей части - мокрое, с наличием рыхлого снега, а температура воздуха держится около 0°C»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о скользкой дороге на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».Дорожные инспекторы напоминают, что при понижении температуры может образоваться гололёд, и просят быть осторожными. Подчеркивается, что мокрая дорога опасна и без обледенения. На мокрой дороге сцепление шин с проезжей частью снижается.