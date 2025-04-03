Избивавшим своих родных детей супругам из Екатеринбурга вынесли приговор





– рассказали в ведомстве. «Осуждённые вину в совершении преступления не признали, утверждая, что повышение голоса и "подзатыльники" – способ воспитания за непослушание. Отрицали супруги и употребление алкогольных напитков в присутствии малолетних детей»,





– заявили в прокуратуре. «Дети были предоставлены сами себе, со старшими детьми родители уроки не делали, младшие дети в детский садик не ходили, дополнительное образование не получали. При этом осуждённые систематически применяли к ним насилие и причиняли телесные повреждения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурге вынес приговор двум местным жителям – супругам, которые избивали своих родных детей. Осуждённые свою вину не признали. Они убеждены, что это необходимые меры воспитания.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, летом 2021 года неоднократно применяли насилие к своем детям: сыновьям 3, 6 и 10 лет, и дочери, которой 7 лет.О происходящем в семье узнали органы профилактики. Им рассказала старшая дочь.В прокуратуре же подчеркнули, что родители не только злоупотребляли спиртным при детях, но и растили их в антисанитарных условиях, фактически не занимаясь воспитанием.Супругов признали виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) и в истязании собственных детей, находящихся в зависимости от своих родителей ( пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).По статье о ненадлежащем воспитании детей, родителям назначили им 1,5 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы, а также штраф в размере 25 тысяч рублей. Однако из-за истечения сроков давности от наказания освободили. По статье об истязании супружескую пару приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года.Приговор не вступил в законную силу.Кроме этого, сообщается, что супруги были лишены. Дети были изъяты из семьи. Сейчас они находятся на полном обеспечении государства.