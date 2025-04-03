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В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
Кадр из видео: Радио Екатеринбург – Город FM 107.6
В Екатеринбурге хотят увеличить число зон, в которых нельзя будет ездить на электросамокатах. О планах на новые ограничения рассказал мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии на радио «Город FM 107.6».
По его словам, уже были определены девять зон, где будет полный запрет на движение электросамокатов.
Также он упомянул территорию возле «УГМК-арена», подчеркнув, что «там проходит много мероприятий, и много людей идут туда пешком».
Напомним, в прошлом году запрет на движение на электросамокатах ввели в семи екатеринбургских парках.
По его словам, уже были определены девять зон, где будет полный запрет на движение электросамокатов.
«В частности, это территория ЦПКиО имени Маяковского, парки "Зеленая роща", "Уралмаш" и "Эльмаш", парк имени Энгельса, Дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от улицы Челюскинцев до ДИВСа, мост через реку Исеть по улице Челюскинцев "»,
– сказал градоначальник.
Также он упомянул территорию возле «УГМК-арена», подчеркнув, что «там проходит много мероприятий, и много людей идут туда пешком».
«Когда несутся самокатчики, это создает реальную опасность для пешеходов»,
– заявил Орлов.
Напомним, в прошлом году запрет на движение на электросамокатах ввели в семи екатеринбургских парках.
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