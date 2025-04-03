В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов

– сказал градоначальник.

«В частности, это территория ЦПКиО имени Маяковского, парки "Зеленая роща", "Уралмаш" и "Эльмаш", парк имени Энгельса, Дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от улицы Челюскинцев до ДИВСа, мост через реку Исеть по улице Челюскинцев "»,