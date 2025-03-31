Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»





– говорят в мэрии. «Это позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить пропускную способность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ещё в трёх местах планируют установить знаки, запрещающие останавливается на краю дороги.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, знаки №3.27 «Остановка запрещена» с табличками №8.24 «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:Устанавливать эти знаки собираются во втором квартале.