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Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ещё в трёх местах планируют установить знаки, запрещающие останавливается на краю дороги.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, знаки №3.27 «Остановка запрещена» с табличками №8.24 «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:
– улица Куйбышева, от Восточной до Бажова;
– улица Старых Большевиков, от Корепина до Краснофлотцев;
– внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской.
Устанавливать эти знаки собираются во втором квартале.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, знаки №3.27 «Остановка запрещена» с табличками №8.24 «Работает эвакуатор» появятся в следующих местах:
– улица Куйбышева, от Восточной до Бажова;
– улица Старых Большевиков, от Корепина до Краснофлотцев;
– внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской.
Устанавливать эти знаки собираются во втором квартале.
«Это позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить пропускную способность»,
– говорят в мэрии.
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