Возрастное ограничение 18+

Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга

16.52 Вторник, 8 апреля 2025
Фото предоставлено организаторами благотворительного сбора
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Благотворительный фонд «Дети России» собрал на благотворительных матчах хоккейного клуба «Автомобилист» более четырёх миллионов рублей на новое оборудование для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.

Всего было собрано 4 429 731 рубль. Значимую часть суммы собрали в ходе благотворительных матчей «Автомоиблиста», сообщили Вечерним ведомостям организаторы сбора.

Напомним, во время игр хоккейные болельщики приобрели сувениры из специальной благотворительной линейки, в создании которой принимали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они придумали дизайн, который использовался для оформления шайб, игрушек, бутылочек для воды, браслетов и наклеек.

На собранные деньги было приобретено новое оборудование для лаборатории клиники.

«Лаборатория детского онкоцентра – это одно из ключевых звеньев в лечении пациентов. Это также и один из центров, где ведутся научные разработки в сфере борьбы с болезнью. Это выдающие учёные, люди, которые искренне и всей душой преданы науке и делу спасения детских жизней. Мы с огромной радостью сообщили им о завершении сбора средств и продолжим работу по приобретению новых приборов»,

– отметила директор фонда Юлия Нутенко.


Она также напомнила, что фонд помогает в приобретении оборудования для екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года.

За это время было собрано 58 570 000 рублей. Благодаря регулярному обновлению технической базы клиники, начиная с 2017 года, в лаборатории детского онкоцентра ежегодно ставят диагноз острого лейкоза 240-250, а также выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей.

Теперь клиника получила прибор для капиллярного электрофореза, который позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория приобрела амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
31 марта 2025
На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
31 марта 2025
В Екатеринбурге на Комсомольской из окна выпала пятилетняя девочка
31 марта 2025
Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
05 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
10:28 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
18:02 В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой
17:39 В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
16:56 Избивавшим своих родных детей супругам из Екатеринбурга вынесли приговор
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
10:28 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
18:02 В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой
17:39 В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
16:56 Избивавшим своих родных детей супругам из Екатеринбурга вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK