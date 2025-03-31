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Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
Фото предоставлено организаторами благотворительного сбора
Благотворительный фонд «Дети России» собрал на благотворительных матчах хоккейного клуба «Автомобилист» более четырёх миллионов рублей на новое оборудование для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.
Всего было собрано 4 429 731 рубль. Значимую часть суммы собрали в ходе благотворительных матчей «Автомоиблиста», сообщили Вечерним ведомостям организаторы сбора.
Напомним, во время игр хоккейные болельщики приобрели сувениры из специальной благотворительной линейки, в создании которой принимали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они придумали дизайн, который использовался для оформления шайб, игрушек, бутылочек для воды, браслетов и наклеек.
На собранные деньги было приобретено новое оборудование для лаборатории клиники.
Она также напомнила, что фонд помогает в приобретении оборудования для екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года.
За это время было собрано 58 570 000 рублей. Благодаря регулярному обновлению технической базы клиники, начиная с 2017 года, в лаборатории детского онкоцентра ежегодно ставят диагноз острого лейкоза 240-250, а также выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей.
Теперь клиника получила прибор для капиллярного электрофореза, который позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория приобрела амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.
Всего было собрано 4 429 731 рубль. Значимую часть суммы собрали в ходе благотворительных матчей «Автомоиблиста», сообщили Вечерним ведомостям организаторы сбора.
Напомним, во время игр хоккейные болельщики приобрели сувениры из специальной благотворительной линейки, в создании которой принимали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они придумали дизайн, который использовался для оформления шайб, игрушек, бутылочек для воды, браслетов и наклеек.
На собранные деньги было приобретено новое оборудование для лаборатории клиники.
«Лаборатория детского онкоцентра – это одно из ключевых звеньев в лечении пациентов. Это также и один из центров, где ведутся научные разработки в сфере борьбы с болезнью. Это выдающие учёные, люди, которые искренне и всей душой преданы науке и делу спасения детских жизней. Мы с огромной радостью сообщили им о завершении сбора средств и продолжим работу по приобретению новых приборов»,
– отметила директор фонда Юлия Нутенко.
Она также напомнила, что фонд помогает в приобретении оборудования для екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года.
За это время было собрано 58 570 000 рублей. Благодаря регулярному обновлению технической базы клиники, начиная с 2017 года, в лаборатории детского онкоцентра ежегодно ставят диагноз острого лейкоза 240-250, а также выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей.
Теперь клиника получила прибор для капиллярного электрофореза, который позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория приобрела амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.
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