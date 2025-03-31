Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга





– отметила директор фонда Юлия Нутенко. «Лаборатория детского онкоцентра – это одно из ключевых звеньев в лечении пациентов. Это также и один из центров, где ведутся научные разработки в сфере борьбы с болезнью. Это выдающие учёные, люди, которые искренне и всей душой преданы науке и делу спасения детских жизней. Мы с огромной радостью сообщили им о завершении сбора средств и продолжим работу по приобретению новых приборов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «Дети России» собрал на благотворительных матчах хоккейного клуба «Автомобилист» более четырёх миллионов рублей на новое оборудование для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.Всего было собрано 4 429 731 рубль. Значимую часть суммы собрали в ходе благотворительных матчей «Автомоиблиста», сообщили Вечерним ведомостям организаторы сбора.Напомним, во время игр хоккейные болельщики приобрели сувениры из специальной благотворительной линейки, в создании которой принимали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Вместе они придумали дизайн, который использовался для оформления шайб, игрушек, бутылочек для воды, браслетов и наклеек.На собранные деньги было приобретено новое оборудование для лаборатории клиники.Она также напомнила, что фонд помогает в приобретении оборудования для екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года.За это время было собрано 58 570 000 рублей. Благодаря регулярному обновлению технической базы клиники, начиная с 2017 года, в лаборатории детского онкоцентра ежегодно ставят диагноз острого лейкоза 240-250, а также выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей.Теперь клиника получила прибор для капиллярного электрофореза, который позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория приобрела амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.