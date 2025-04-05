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В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников строительной компании ООО «ЗДРСУ», специализирующейся на ремонте дорог. Обвинительные заключения уже утвердили, сообщает прокуратура Свердловской области. Скоро уголовные дела передадут в суд.
Среди обвиняемых инженер производственно-технического отдела и мастер дорожных работ. Им вменяют пункты «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ – за передачи должностному лицу взятки за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.
По версии следствия, 14 ноября 2024 года обвиняемые передали должностному лицу УЖКХиС городского округа Первоуральск, с которым ООО «ЗДРСУ» ещё в марте 2024 года заключило муниципальный контракт на ремонт дорог, 990 тысяч рублей за подписание документов о приёмке выполненных работ, которые были сделаны, как выразились в прокуратуре, «с недостатками».
Когда они передали деньги, их задержали.
Среди обвиняемых инженер производственно-технического отдела и мастер дорожных работ. Им вменяют пункты «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ – за передачи должностному лицу взятки за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.
По версии следствия, 14 ноября 2024 года обвиняемые передали должностному лицу УЖКХиС городского округа Первоуральск, с которым ООО «ЗДРСУ» ещё в марте 2024 года заключило муниципальный контракт на ремонт дорог, 990 тысяч рублей за подписание документов о приёмке выполненных работ, которые были сделаны, как выразились в прокуратуре, «с недостатками».
Когда они передали деньги, их задержали.
«После передачи денег мастер дорожных работ и инженер "ЗДРСУ" были задержаны сотрудниками правоохранительных органов»,
– рассказали в ведомстве.
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