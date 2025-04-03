В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге практически два года нельзя будет проехать по улице Ветеринарной, от 9-го дома до переулка Встречного.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение по улице закроет застройщик «Прогресс Урал». Перекрытие необходимо для строительства домов и устройства наружных сетей на улице Ветеринарной.Планируется, что ограничения продлятся с 1 мая 2025 года по 1 март 2027 года.