Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге практически два года нельзя будет проехать по улице Ветеринарной, от 9-го дома до переулка Встречного.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение по улице закроет застройщик «Прогресс Урал». Перекрытие необходимо для строительства домов и устройства наружных сетей на улице Ветеринарной.
Планируется, что ограничения продлятся с 1 мая 2025 года по 1 март 2027 года.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение по улице закроет застройщик «Прогресс Урал». Перекрытие необходимо для строительства домов и устройства наружных сетей на улице Ветеринарной.
Планируется, что ограничения продлятся с 1 мая 2025 года по 1 март 2027 года.
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