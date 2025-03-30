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Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 13 апреля, в Екатеринбурге пройдёт ознакомительная информационная прогулка под названием «Люди придумали город». Это название — строчка из стихотворения поэта Романа Тягунова, одного из героев этой прогулки.
Прогулка «Люди придумали город» позволит её участникам погрузиться в атмосферу поэтической жизни Свердловска (а впоследствии — Екатеринбурга) 90-х годов. Среди героев прогулки, помимо уже упомянутого Романа Тягунова, известные уральские поэты: Борис Рыжий, чья фигура уже стала почти мифологической в местной культуре, Мая Никулина, Артём Касимов и другие — здравствующие и уже покинувшие сей бренный мир.
Организаторы обещают минимум занудного искусствоведения и максимум живых историй. За два с половиной часа прогуливающиеся посетят ключевые «точки притяжения» поэтических группировок 90-х, побывают у знаменитой «нехорошей квартиры», услышат мистическую историю «Дома на ветру» и судьбы поэтессы Никулиной, вспомнят роковые смерти и узнают, кто такие «невидимые поэты и художники».
Подробности и регистрация — по ссылке. Сбор группы намечен перед главным корпусом УрФУ по адресу «проспект Ленина, 51».
Прогулка «Люди придумали город» позволит её участникам погрузиться в атмосферу поэтической жизни Свердловска (а впоследствии — Екатеринбурга) 90-х годов. Среди героев прогулки, помимо уже упомянутого Романа Тягунова, известные уральские поэты: Борис Рыжий, чья фигура уже стала почти мифологической в местной культуре, Мая Никулина, Артём Касимов и другие — здравствующие и уже покинувшие сей бренный мир.
Организаторы обещают минимум занудного искусствоведения и максимум живых историй. За два с половиной часа прогуливающиеся посетят ключевые «точки притяжения» поэтических группировок 90-х, побывают у знаменитой «нехорошей квартиры», услышат мистическую историю «Дома на ветру» и судьбы поэтессы Никулиной, вспомнят роковые смерти и узнают, кто такие «невидимые поэты и художники».
Подробности и регистрация — по ссылке. Сбор группы намечен перед главным корпусом УрФУ по адресу «проспект Ленина, 51».
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