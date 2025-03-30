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Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Суд города Артёмовский вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Судья принял решение наказать нарушителя-рецидивиста обязательными работами и запретом на вождение автотранспортом на два года. Но наиболее болезненное наказание выразилось в конфискации автомобиля, за руль которого подсудимый неоднократно садился пьяным. Машину марки «KIA K5» оценивают в сумму более 3 миллионов рублей. Она передана в доход государства.
Обвинение в суде было основано на части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное пьяное вождение. Подсудимый свою вину не отрицал и признал, что в ночь на 14 декабря 2024 года катался пьяным по посёлку Красногвардейский. Ранее его уже лишали водительских прав и штрафовали за аналогичное правонарушение. Рецидив, разумеется, повлёк более суровые кары.
Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, — сообщает прокуратура Свердловской области.
Судья принял решение наказать нарушителя-рецидивиста обязательными работами и запретом на вождение автотранспортом на два года. Но наиболее болезненное наказание выразилось в конфискации автомобиля, за руль которого подсудимый неоднократно садился пьяным. Машину марки «KIA K5» оценивают в сумму более 3 миллионов рублей. Она передана в доход государства.
Обвинение в суде было основано на части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное пьяное вождение. Подсудимый свою вину не отрицал и признал, что в ночь на 14 декабря 2024 года катался пьяным по посёлку Красногвардейский. Ранее его уже лишали водительских прав и штрафовали за аналогичное правонарушение. Рецидив, разумеется, повлёк более суровые кары.
Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, — сообщает прокуратура Свердловской области.
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