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Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля

18.53 Вторник, 8 апреля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Суд города Артёмовский вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судья принял решение наказать нарушителя-рецидивиста обязательными работами и запретом на вождение автотранспортом на два года. Но наиболее болезненное наказание выразилось в конфискации автомобиля, за руль которого подсудимый неоднократно садился пьяным. Машину марки «KIA K5» оценивают в сумму более 3 миллионов рублей. Она передана в доход государства.

Обвинение в суде было основано на части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за повторное пьяное вождение. Подсудимый свою вину не отрицал и признал, что в ночь на 14 декабря 2024 года катался пьяным по посёлку Красногвардейский. Ранее его уже лишали водительских прав и штрафовали за аналогичное правонарушение. Рецидив, разумеется, повлёк более суровые кары.

Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, — сообщает прокуратура Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
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11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
10:28 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
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