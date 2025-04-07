За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин





сообщили в ведомстве. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых мужчин, 1987, 1994, 1997, 1999 и 2004 годов рождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин, которым вменяют убийство и попытку убийства. Следствие полагает, что в ночь на 20 апреля 2024 года они напали на группу молодых людей возле кафе в Чкаловском районе, действуя из хулиганских побуждений.Отмечается, что среди обвиняемых также есть иностранные граждане.По версии следствия, в ту ночь обвиняемые, когда выходили из кафе, заметили возле заведения четырёх ранее незнакомых им молодых людей, и направились к ним. Обвиняемый, 1999 года рождения, сразу попытался спровоцировать на конфликт одного из незнакомцев, после чего другой обвиняемый, 1997 года рождения, напал на него. К нему присоединились остальные обвиняемые, также напав на спутников потерпевшего. Вместе они стали избивать их руками и ногами, а также пластиковыми трубками, которые подобрали возле кафе.В какой-то момент обвиняемый, 1997 года рождения, напал на одного из потерпевших с ножом и ударил его в область сердца, отчего последний впоследствии скончался. Затем он, желая смерти второму потерпевшему, ранил его ножом в живот.Судить участников нападения будут по трем статьям УК РФ – за убийство и покушение на убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105), а также за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213). Их дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.