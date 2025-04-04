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О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского продолжает цикл встреч «Просто шедевр». Темой очередного собрания станет культовый арт-объект Екатеринбурга — известная на всю страну бетонная клавиатура, расположенная на набережной реки Исеть.
О «Памятнике клавиатуре» расскажет известный уральский художник и скульптор Анатолий Вяткин. Со слушателями он поделится сведениями о том, как зародился замысел «клавиатуры под открытым небом», об истории её появления в начале «нулевых» и о первой реакции горожан на столь необычный арт-объект. Кроме того, художник поделится воспоминаниями и планами о других художественных проектах и акциях.
«Памятник клавиатуре» стал не только символом уральской столицы, но и предметом многочисленных туристических фото, источником интернет-мемов и даже элементом культурной идентичности Екатеринбурга. Расположенные прямо в траве бетонные клавиши, повторяющие стандартную раскладку, открывают простор для интерпретаций — от иронических до философских.
Вечер, посвящённый «Памятнику клавиатуре», запланирован в Белинке на четверг, 10 апреля. Площадкой для встречи послужит Литературная гостиная библиотеки. Вход в неё будет свободным, но по предварительной регистрации.
Цикл «Просто шедевр», организуемый библиотекой имени Белинского, объединяет екатеринбуржцев вокруг культурных ценностей, известных и непривычных. В этом году в рамках цикла обсуждались такие знаковые объекты, как фотография Робера Дуано «Поцелуй у здания муниципалитета», артефакты писателей Урала, а также «Венеры» Михаила Ларионова.
О «Памятнике клавиатуре» расскажет известный уральский художник и скульптор Анатолий Вяткин. Со слушателями он поделится сведениями о том, как зародился замысел «клавиатуры под открытым небом», об истории её появления в начале «нулевых» и о первой реакции горожан на столь необычный арт-объект. Кроме того, художник поделится воспоминаниями и планами о других художественных проектах и акциях.
«Памятник клавиатуре» стал не только символом уральской столицы, но и предметом многочисленных туристических фото, источником интернет-мемов и даже элементом культурной идентичности Екатеринбурга. Расположенные прямо в траве бетонные клавиши, повторяющие стандартную раскладку, открывают простор для интерпретаций — от иронических до философских.
Вечер, посвящённый «Памятнику клавиатуре», запланирован в Белинке на четверг, 10 апреля. Площадкой для встречи послужит Литературная гостиная библиотеки. Вход в неё будет свободным, но по предварительной регистрации.
Цикл «Просто шедевр», организуемый библиотекой имени Белинского, объединяет екатеринбуржцев вокруг культурных ценностей, известных и непривычных. В этом году в рамках цикла обсуждались такие знаковые объекты, как фотография Робера Дуано «Поцелуй у здания муниципалитета», артефакты писателей Урала, а также «Венеры» Михаила Ларионова.
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