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В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области зафиксировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ. Половина заболевших – дети.
Такие данные передают в региональном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что это аналогично уровню предыдущей недели и выше среднего многолетнего уровня на 59,7%.
В управлении заявляют, что они контролируют ситуацию.
Напомним, в марте регистрировалось 47,9 тысячи случаев ОРВИ, что было почти в два раза превышало усредненные данные по предыдущим годам. В ведомстве объяснили эту разницу «более поздним календарным прохождением пика эпидемиологического процесса».
Такие данные передают в региональном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что это аналогично уровню предыдущей недели и выше среднего многолетнего уровня на 59,7%.
В управлении заявляют, что они контролируют ситуацию.
Напомним, в марте регистрировалось 47,9 тысячи случаев ОРВИ, что было почти в два раза превышало усредненные данные по предыдущим годам. В ведомстве объяснили эту разницу «более поздним календарным прохождением пика эпидемиологического процесса».
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