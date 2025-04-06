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Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Утро понедельника для сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила началось с погони. В Ленинском районе города с трудом был задержан пьяный водитель, который проигнорировал требования полиции остановиться.
Сообщение о «нетрезвом» автомобиле марки «ВАЗ-21074» поступило от неравнодушных граждан сегодня, 7 апреля, около 6 часов утра. Патрульный экипаж Госавтоинспекции оперативно выехал на улицу Аганичева, где была замечена вихляющая машина. Однако водитель попытался скрыться от правоохранителей, проигнорировав требования остановиться.
Погоня завершилась аварией на улице Красноармейской. «Гонщик», в спешке выезжая с второстепенной дороги, нарушил правила приоритета и врезался в «Chevrolet Niva». За рулём второго автомобиля находился 58-летний мужчина. К счастью, несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.
Нарушитель, которому оказался всего 21 год, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что автоматически приравнивается к признанию вины. В отношении него составлены сразу три административных протокола: отказ от медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги (часть 2 статьи 12.13 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).
По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила молодого человека арестовали на 10 суток. Его автомобиль эвакуирован на спецстоянку. В отношении нарушителя будут рассмотрены меры, связанные с возможным лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет и выплатой значительного штрафа, — отмечают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Сообщение о «нетрезвом» автомобиле марки «ВАЗ-21074» поступило от неравнодушных граждан сегодня, 7 апреля, около 6 часов утра. Патрульный экипаж Госавтоинспекции оперативно выехал на улицу Аганичева, где была замечена вихляющая машина. Однако водитель попытался скрыться от правоохранителей, проигнорировав требования остановиться.
Погоня завершилась аварией на улице Красноармейской. «Гонщик», в спешке выезжая с второстепенной дороги, нарушил правила приоритета и врезался в «Chevrolet Niva». За рулём второго автомобиля находился 58-летний мужчина. К счастью, несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.
Нарушитель, которому оказался всего 21 год, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что автоматически приравнивается к признанию вины. В отношении него составлены сразу три административных протокола: отказ от медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги (часть 2 статьи 12.13 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).
По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила молодого человека арестовали на 10 суток. Его автомобиль эвакуирован на спецстоянку. В отношении нарушителя будут рассмотрены меры, связанные с возможным лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет и выплатой значительного штрафа, — отмечают в Госавтоинспекции Свердловской области.
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