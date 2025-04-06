Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Утро понедельника для сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила началось с погони. В Ленинском районе города с трудом был задержан пьяный водитель, который проигнорировал требования полиции остановиться.Сообщение о «нетрезвом» автомобиле марки «ВАЗ-21074» поступило от неравнодушных граждан сегодня, 7 апреля, около 6 часов утра. Патрульный экипаж Госавтоинспекции оперативно выехал на улицу Аганичева, где была замечена вихляющая машина. Однако водитель попытался скрыться от правоохранителей, проигнорировав требования остановиться.Погоня завершилась аварией на улице Красноармейской. «Гонщик», в спешке выезжая с второстепенной дороги, нарушил правила приоритета и врезался в «Chevrolet Niva». За рулём второго автомобиля находился 58-летний мужчина. К счастью, несмотря на серьёзные повреждения транспортных средств, обошлось без пострадавших.Нарушитель, которому оказался всего 21 год, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что автоматически приравнивается к признанию вины. В отношении него составлены сразу три административных протокола: отказ от медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ), непредоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги (часть 2 статьи 12.13 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила молодого человека арестовали на 10 суток. Его автомобиль эвакуирован на спецстоянку. В отношении нарушителя будут рассмотрены меры, связанные с возможным лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет и выплатой значительного штрафа, — отмечают в Госавтоинспекции Свердловской области.