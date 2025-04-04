В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой

– сказал Мамонтов.

«В преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы расширили площадь покрытия видеомониторинга на 1,5 миллиона гектаров. Новые устройства установлены на севере региона в Серовском, Новолялинском и Сосьвинском районах, а также вблизи дачных и садовых участков Сысертского и Режевского районов. Общее количество камер, следящих за обстановкой в лесах Среднего Урала, увеличилось до 117»,