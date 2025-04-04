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В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Уральской авиабазы обновили систему видеомониторинга в уральских лесах. На территории Свердловской области было установлено 75 новых камер видеонаблюдения для отслеживания пожарной обстановки в регионе. Их установили на вышках сотовой связи.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов, 25 новых камер позволили охватить почти 1,5 миллиона гектаров леса, которые ранее не попадали под видеонаблюдение.
Все камеры способны вращаться вокруг своей оси на 360 градусов, а также «детально оценивать ситуацию в радиусе 20 километров от вышек», рассказали в региональном департаменте информполитики. При обнаружении дыма система подаёт сигнал.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов, 25 новых камер позволили охватить почти 1,5 миллиона гектаров леса, которые ранее не попадали под видеонаблюдение.
«В преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы расширили площадь покрытия видеомониторинга на 1,5 миллиона гектаров. Новые устройства установлены на севере региона в Серовском, Новолялинском и Сосьвинском районах, а также вблизи дачных и садовых участков Сысертского и Режевского районов. Общее количество камер, следящих за обстановкой в лесах Среднего Урала, увеличилось до 117»,
– сказал Мамонтов.
Все камеры способны вращаться вокруг своей оси на 360 градусов, а также «детально оценивать ситуацию в радиусе 20 километров от вышек», рассказали в региональном департаменте информполитики. При обнаружении дыма система подаёт сигнал.
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