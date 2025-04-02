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Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове прокуратура обнаружила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Образование» на ремонт школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2022 года министерство образования региона заключило со школой соглашение о предоставлении субсидий на ремонт школы, выделив учреждению более 104 миллионов рублей. При выполнении соглашения этого школа-интернат заключила два контракта на общую сумму 43,3 миллиона рублей с одним подрядчиком, который взялся за капитальный ремонт здания и помещений учреждения.
Школа приняла ремонт. Однако позже, при проверке надзорным ведомством, выяснилось, что подрядчик выполнил не все работы, которые были прописаны в контракте.
В связи с этим ведомство подало в суд иск о взыскании с школы в бюджет Свердловской области 797 тысяч рублей, которые подрядчик получил без выполнения работ.
Кроме этого, директор школы была оштрафована на 20 тысяч рублей по части 10 статьи 7.32 КоАП РФ – за приёмку работ, не соответствующих условиям контракта, что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2022 года министерство образования региона заключило со школой соглашение о предоставлении субсидий на ремонт школы, выделив учреждению более 104 миллионов рублей. При выполнении соглашения этого школа-интернат заключила два контракта на общую сумму 43,3 миллиона рублей с одним подрядчиком, который взялся за капитальный ремонт здания и помещений учреждения.
Школа приняла ремонт. Однако позже, при проверке надзорным ведомством, выяснилось, что подрядчик выполнил не все работы, которые были прописаны в контракте.
«По результатам надзорных мероприятий установлено, что школой-интернатом приняты и оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму свыше 797 тысяч рублей. В частности, не в полном объёме осуществлена огрунтовка и покраска металлических поверхностей, устройство покрытий из металлических плиток, подвесных и настенных желобов, уличных светильников, монтаж пожарных лестниц с ограждением»,
– рассказали в прокуратуре.
В связи с этим ведомство подало в суд иск о взыскании с школы в бюджет Свердловской области 797 тысяч рублей, которые подрядчик получил без выполнения работ.
Кроме этого, директор школы была оштрафована на 20 тысяч рублей по части 10 статьи 7.32 КоАП РФ – за приёмку работ, не соответствующих условиям контракта, что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств.
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