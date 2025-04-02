Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове

– рассказали в прокуратуре.

«По результатам надзорных мероприятий установлено, что школой-интернатом приняты и оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму свыше 797 тысяч рублей. В частности, не в полном объёме осуществлена огрунтовка и покраска металлических поверхностей, устройство покрытий из металлических плиток, подвесных и настенных желобов, уличных светильников, монтаж пожарных лестниц с ограждением»,