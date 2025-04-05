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В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 8 апреля, около шести часов утра в Екатеринбурге на улице Академика Ландау, возле 53-го дома, самосвал протаранил три машины. Об аварии сообщает УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель самосвала уснул за рулём и столкнулся со стоящему вдоль дороги транспортными средствами – легковым автомобилем и двумя тягачами. К счастью, внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Установлено, что уснувшим водителем был 33-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. За это время он 20 раз привлекался к административной ответственности.
По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, водитель самосвала уснул за рулём и столкнулся со стоящему вдоль дороги транспортными средствами – легковым автомобилем и двумя тягачами. К счастью, внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Установлено, что уснувшим водителем был 33-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. За это время он 20 раз привлекался к административной ответственности.
По факту аварии проводится проверка.
«В частности, автоинспекторы проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителя, а также выполнение иных обязательных мероприятий перед выпуском водителя на линию»,
– сообщили в УГИБДД.
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