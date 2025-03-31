Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Совсем не радует пожарная обстановка на территории Свердловской области. Согласно сводке МЧС России, за минувшие сутки здесь произошло 22 техногенных пожара. И страшно вспоминать, что вступает в свои права сезон пожаров природных.Почти половина пожаров понедельника (а конкретнее — 10 из них) пришлись на жилой сектор. К счастью, по воле случая и благодаря оперативной работе спасательных служб, такое значительно количество происшествий с огнём обошлось всё же без жертв. Самые крупные пожары имели место в Туринске (более сотни квадратных метров), в селе Покровское Артёмовского городского округа (72 квадратных метра) и в Берёзовском (50 квадратных метров).В первом случае горела «заброшка» на туринской улице Освобождения. С огнём приехали бороться 8 пожарных, и на это у них ушло всего 7 минут. Сравнительно быстро подавили огонь и 14 пожарных, прибывших к загоревшемуся частному дому в Покровском. Им понадобилось чуть более получаса (и это при том, что пришлось тушить ещё и автомобиль, на который перекинулся огонь). В Берёзовском же, где горела частная баня, 7 специалистов управились за 15 минут.