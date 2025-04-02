Возрастное ограничение 18+
Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
Фрагмент афиши фестиваля
По сложившейся традиции, организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» предоставят возможность ознакомиться с наиболее приметными фильмами прошедшего смотра тем, кто не успел это сделать вместе со всеми. Заполнить культурный пробел позволит «Эхо Кинопробы».
В программу «Эха Кинопробы» вошли анимационные, игровые и документальные фильмы начинающих кинематографистов. Среди них: документалка о лётчике-самоучке «Каждому своё небо», комедия Свердловской киностудии о дорожной стычке между букинистом и принципиальным автомобилистом «Разъезд», анимационная французская притча о сотворении мира и времени «На восьмой день». Посмотреть их все желающий смогут бесплатно, пройдя регистрацию на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России.
Запланировано «Эхо Кинопробы» на четверг, 10 апреля в большом зале екатеринбургского Дома кино. Начало показа в 19.00.
В программу «Эха Кинопробы» вошли анимационные, игровые и документальные фильмы начинающих кинематографистов. Среди них: документалка о лётчике-самоучке «Каждому своё небо», комедия Свердловской киностудии о дорожной стычке между букинистом и принципиальным автомобилистом «Разъезд», анимационная французская притча о сотворении мира и времени «На восьмой день». Посмотреть их все желающий смогут бесплатно, пройдя регистрацию на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России.
Запланировано «Эхо Кинопробы» на четверг, 10 апреля в большом зале екатеринбургского Дома кино. Начало показа в 19.00.
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