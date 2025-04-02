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Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства

19.01 Понедельник, 7 апреля 2025
Стоп-кадр видео СУ СК России по Свердловской области
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на двух мужчин. Следственный комитет России по Свердловской области предъявил обвинение 21-летнему жителю города в покушении на убийство двух лиц, совершённом по хулиганским мотивам.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 3 апреля 2025 года у одного из домов по улице Ленина. Молодой человек, проходя мимо отдыхающих на скамейке мужчин, внезапно напал на них без видимой причины. Он наносил потерпевшим множественные удары руками, ногами, а также ножом. Нападение было стремительным и агрессивным. После совершения преступления фигурант попытался скрыться, однако позже был задержан.

Пострадавшие с тяжёлыми травмами были госпитализированы, в настоящее время они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в ходе допроса обвиняемый рассказал полицейским об обстоятельствах своего поступка. По его словам, в момент нападения его «накрыла пелена», и он не отдавал отчёта своим действиям. Молодой человек также отметил, что в детстве пережил стресс: за ним погнался бездомный, и с тех пор он якобы испытывает страх перед людьми, похожими на лиц без определённого места жительства. Увидев на скамейке соответствующих мужчин, он решил «отомстить» за давнюю психологическую травму.

«Мститель» по ходатайству следователей заключён под стражу. Ему предстоит пройти через ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, которая поможет установить вменяемость обвиняемого на момент совершения нападения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
18:38 В облсуде разгорелся спор о праве жителей Верхней Пышмы на иск о вырубке леса
18:02 В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой
17:39 В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
16:56 Избивавшим своих родных детей супругам из Екатеринбурга вынесли приговор
15:32 Свердловская ГАИ предупреждают о скользкой дороге на Серовском тракте
14:49 СК начал проверку в связи с инцидентом в 164-й екатеринбургской школе
14:32 В мэрии Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы
14:06 Присланные зрителями письма времен Великой Отечественной войны озвучат актёры сериала «Солдатская мать»
12:54 Вбежавшего в 164-ю школу в Екатеринбурге неадекватного мужчину задержали
12:31 После избиения девочки в школе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
11:38 Школьник из Екатеринбурга перевёл мошенникам 275 тысяч рублей с маминой карты
11:02 Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
10:40 Столкнувшийся с такси в Екатеринбурге водитель электросамоката скончался в скорой
09:48 На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело
09:29 В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с малиновыми прядками
09:17 Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
15:18 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?
14:28 В Свердловскую область на дороги вернется гололёд
13:23 200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области
12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
12:23 В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
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