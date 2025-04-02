Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на двух мужчин. Следственный комитет России по Свердловской области предъявил обвинение 21-летнему жителю города в покушении на убийство двух лиц, совершённом по хулиганским мотивам.По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 3 апреля 2025 года у одного из домов по улице Ленина. Молодой человек, проходя мимо отдыхающих на скамейке мужчин, внезапно напал на них без видимой причины. Он наносил потерпевшим множественные удары руками, ногами, а также ножом. Нападение было стремительным и агрессивным. После совершения преступления фигурант попытался скрыться, однако позже был задержан.Пострадавшие с тяжёлыми травмами были госпитализированы, в настоящее время они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в ходе допроса обвиняемый рассказал полицейским об обстоятельствах своего поступка. По его словам, в момент нападения его «накрыла пелена», и он не отдавал отчёта своим действиям. Молодой человек также отметил, что в детстве пережил стресс: за ним погнался бездомный, и с тех пор он якобы испытывает страх перед людьми, похожими на лиц без определённого места жительства. Увидев на скамейке соответствующих мужчин, он решил «отомстить» за давнюю психологическую травму.«Мститель» по ходатайству следователей заключён под стражу. Ему предстоит пройти через ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, которая поможет установить вменяемость обвиняемого на момент совершения нападения.