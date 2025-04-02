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Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах

11.05 Вторник, 8 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Кольцовские таможенники рассказали, как в аэропортах обманывают пассажиров, вынуждая их перевозить незадекларированные товары и нарываться на штрафы.

Один из подобных случаев произошёл недавно с пассажирами, летевшими из Баку в Екатеринбург. Так, по словам одного из путешественников, его попросили вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Когда он был у стойки регистрации, к нему подошёл неизвестный, попросивший передать посылку брату, который должен был встретить его в Кольцово. С похожей просьбой обратились и к другому пассажиру этого же рейса, у которого при досмотре кольцовские таможенники обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет.

В обоих случаях пассажиры не знали, что в посылках. Но несмотря на это им придётся понести административную ответственность за недекларирование товаров.

По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, подобная схема используется нередко.

«Только за этот год нами пресечены девять попыток ввоза товарных партий iphone 16 pro max из ОАЭ – всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования, а в качестве "курьеров" выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства»,

– сказал Боровик.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
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11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
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10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
18:02 В уральских лесах установили 75 новых камер для слежения за пожарный обстановкой
17:39 В Екатеринбурге появятся новые зоны с полным запретом на движение электросамокатов
16:56 Избивавшим своих родных детей супругам из Екатеринбурга вынесли приговор
15:32 Свердловская ГАИ предупреждают о скользкой дороге на Серовском тракте
14:49 СК начал проверку в связи с инцидентом в 164-й екатеринбургской школе
14:32 В мэрии Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы
14:06 Присланные зрителями письма времен Великой Отечественной войны озвучат актёры сериала «Солдатская мать»
12:54 Вбежавшего в 164-ю школу в Екатеринбурге неадекватного мужчину задержали
12:31 После избиения девочки в школе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
11:38 Школьник из Екатеринбурга перевёл мошенникам 275 тысяч рублей с маминой карты
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