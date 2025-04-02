Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах





– сказал Боровик. «Только за этот год нами пресечены девять попыток ввоза товарных партий iphone 16 pro max из ОАЭ – всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования, а в качестве "курьеров" выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Кольцовские таможенники рассказали, как в аэропортах обманывают пассажиров, вынуждая их перевозить незадекларированные товары и нарываться на штрафы.Один из подобных случаев произошёл недавно с пассажирами, летевшими из Баку в Екатеринбург. Так, по словам одного из путешественников, его попросили вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Когда он был у стойки регистрации, к нему подошёл неизвестный, попросивший передать посылку брату, который должен был встретить его в Кольцово. С похожей просьбой обратились и к другому пассажиру этого же рейса, у которого при досмотре кольцовские таможенники обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет.В обоих случаях пассажиры не знали, что в посылках. Но несмотря на это им придётся понести административную ответственность за недекларирование товаров.По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, подобная схема используется нередко.