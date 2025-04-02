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Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кольцовские таможенники рассказали, как в аэропортах обманывают пассажиров, вынуждая их перевозить незадекларированные товары и нарываться на штрафы.
Один из подобных случаев произошёл недавно с пассажирами, летевшими из Баку в Екатеринбург. Так, по словам одного из путешественников, его попросили вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Когда он был у стойки регистрации, к нему подошёл неизвестный, попросивший передать посылку брату, который должен был встретить его в Кольцово. С похожей просьбой обратились и к другому пассажиру этого же рейса, у которого при досмотре кольцовские таможенники обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет.
В обоих случаях пассажиры не знали, что в посылках. Но несмотря на это им придётся понести административную ответственность за недекларирование товаров.
По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, подобная схема используется нередко.
Один из подобных случаев произошёл недавно с пассажирами, летевшими из Баку в Екатеринбург. Так, по словам одного из путешественников, его попросили вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Когда он был у стойки регистрации, к нему подошёл неизвестный, попросивший передать посылку брату, который должен был встретить его в Кольцово. С похожей просьбой обратились и к другому пассажиру этого же рейса, у которого при досмотре кольцовские таможенники обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет.
В обоих случаях пассажиры не знали, что в посылках. Но несмотря на это им придётся понести административную ответственность за недекларирование товаров.
По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, подобная схема используется нередко.
«Только за этот год нами пресечены девять попыток ввоза товарных партий iphone 16 pro max из ОАЭ – всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования, а в качестве "курьеров" выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства»,
– сказал Боровик.
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