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В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в микрорайон Новокольцовский хотят провести трамвайную линию. О планах по строительству трамвайных путей сообщил в своём телеграм-канале мэр Алексей Орлов.
По его словам, вместе с новой трамвайной веткой будут обустроены широкие тротуары и велодорожки.
Протяжённость ветки должны будет составить 14,2 километра. Вдоль неё хотят сделать 22 остановки. Также в планах строительство нового трамвайного депо.
«Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства ещё одной трамвайной линии. Маршрут пойдёт от улицы Юлиуса Фучика в микрорайон Новокольцовский»,
– написал градоначальник.
По его словам, вместе с новой трамвайной веткой будут обустроены широкие тротуары и велодорожки.
Протяжённость ветки должны будет составить 14,2 километра. Вдоль неё хотят сделать 22 остановки. Также в планах строительство нового трамвайного депо.
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