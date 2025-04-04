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В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского

16.46 Вторник, 8 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге в микрорайон Новокольцовский хотят провести трамвайную линию. О планах по строительству трамвайных путей сообщил в своём телеграм-канале мэр Алексей Орлов.

«Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства ещё одной трамвайной линии. Маршрут пойдёт от улицы Юлиуса Фучика в микрорайон Новокольцовский»,

– написал градоначальник.


По его словам, вместе с новой трамвайной веткой будут обустроены широкие тротуары и велодорожки.

Протяжённость ветки должны будет составить 14,2 километра. Вдоль неё хотят сделать 22 остановки. Также в планах строительство нового трамвайного депо.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
11:05 Кольцовские таможенники рассказали о схеме обмана в аэропортах
10:28 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 36,2 тысячи новых случаев ОРВИ
10:11 В Екатеринбурге водитель самосвала уснул за рулём и протаранил три машины
09:55 Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге
09:37 За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
20:48 О феномене «Исетской клавиатуры» поговорят в Белинке
20:05 Нетрезвый водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от полиции
19:47 Прошедший фестиваль киношкол «Эхом» отзовётся в екатеринбургском Доме кино
19:01 Напавшего на двух прохожих в Екатеринбурге агрессора обвинили в попытке убийства
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