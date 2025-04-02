Сухофрукты с «секретом» пытались передать в СИЗО-1 в Екатеринбурге





– сообщили в ГУФСИН. «Экспертиза показала, что в посылке содержался 2,52 грамма героина (крупный размер) и 3,87 грамма гашиша (значительный размер)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В СИЗО-1 в Екатеринбурге при проверке посылки с черносливом и изюмом сотрудники учреждения обнаружили в пакетах не только сухофрукты.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по свердловской области, в пакете было чёрных 36 свёртков, внешне напоминавших сухофрукты. Внутри было вещество, которые, как позже выяснила экспертиза, было наркотиком.Посылка предназначалось обвиняемому по статье о краже (ст. 158 УК РФ). На женщину, которая принесла посылку, возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ).