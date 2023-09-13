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Депутаты ЕГД на первом заседании не выбрали спикера, но выбрали его заместителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты Екатеринбургской городской думы VIII созыва на первом заседании решили не избирать спикера. Зато они выбрали его заместителей.
Сегодня, 19 сентября, прошло первое заседание нового созыва городской думы. Среди вопросов повестки значилось избрание председателя думы. Однако депутат Алексей Вихарев предложил перенести рассмотрение этого вопроса на 26 сентября. Депутаты единогласно согласились.
Отметим, что ранее появилась информация, что губернатором Свердловской области на пост спикера думы согласована кандидатура Анны Гурарий.
При этом неизбрание спикера не помешало депутатам избрать его замов. Заместителями председателя гордумы стали бывший чиновник городской администрации Михаил Матвеев и гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев.
Сегодня, 19 сентября, прошло первое заседание нового созыва городской думы. Среди вопросов повестки значилось избрание председателя думы. Однако депутат Алексей Вихарев предложил перенести рассмотрение этого вопроса на 26 сентября. Депутаты единогласно согласились.
Отметим, что ранее появилась информация, что губернатором Свердловской области на пост спикера думы согласована кандидатура Анны Гурарий.
При этом неизбрание спикера не помешало депутатам избрать его замов. Заместителями председателя гордумы стали бывший чиновник городской администрации Михаил Матвеев и гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев.
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