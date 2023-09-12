Возрастное ограничение 18+
Спикером гордумы Екатеринбурга станет Анна Гурарий
Фото: Анна Гурарий / vk.com
Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий станет спикером городской думы Екатеринбурга. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, как пишет «Не для протокола», уже встретился с Анной Гурарий и сообщил ей об этом решении.
Напомним, что в минувшие выходные проходили выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Явка на голосовании составила всего 20,4%. По итогам выборов в состав гордумы восьмого созыва войдут 27 кандидатов от «Единой России», три – от ЛДПР, два – от КПРФ, по одному – от партий «Яблоко», «Новые люди» и «Справедливая Россия – За Правду».
«Городу, который позиционирует себя как студенческая столица, нужно молодое, красивое, свежее лицо, ведь основная работа спикера – представительская»,
– пишет телеграм-канал.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, как пишет «Не для протокола», уже встретился с Анной Гурарий и сообщил ей об этом решении.
Напомним, что в минувшие выходные проходили выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Явка на голосовании составила всего 20,4%. По итогам выборов в состав гордумы восьмого созыва войдут 27 кандидатов от «Единой России», три – от ЛДПР, два – от КПРФ, по одному – от партий «Яблоко», «Новые люди» и «Справедливая Россия – За Правду».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стали известны окончательные итоги выборов в ЕГД
12 сентября 2023
12 сентября 2023
Подведены предварительные результаты выборов в ЕГД
11 сентября 2023
11 сентября 2023
Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
07 сентября 2023
07 сентября 2023
Явка на выборах в ЕГД к вечеру второго дня составила 18.76%
10 сентября 2023
10 сентября 2023