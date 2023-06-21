На выборах в Свердловской области будут использовать ДЭГ

– заявила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

«Проведение ДЭГ – это новый опыт для Избирательной комиссии Свердловской области. Но главное – это новый опыт для избирателей. Считаю необходимым предоставить людям возможность выбора: голосовать дистанционно или на избирательном участке. Заострю внимание на том факте, что ДЭГ проводится наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования. Это лишь дополнительная возможность»,