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На выборах в Свердловской области будут использовать ДЭГ
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На сентябрьских выборах в Свердловской области будут использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такое решение принято сегодня на заседании Избирательной комиссии области.
Так, Свердловский избирком решил проводить ДЭГ:
- на дополнительных выборах депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13;
- на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы;
- на выборах депутатов думы Верхней Пышмы;
- на выборах депутатов думы Качканарского городского округа;
- на дополнительных выборах депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2;
- на дополнительных выборах депутата думы Каменск-Уральского по одномандатному избирательному округу № 21.
Решение принято большинством голосов. Член Облизбиркома от КПРФ Сергей Голубев проголосовал против и приложил свое особое мнение по вопросу использования ДЭГ в Свердловской области.
Отметим, что ранее в регионе не применяли дистанционное электронное голосование. 17 июня в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в Свердловской области. В акции приняли участие члены избирательных комиссий и горожане, выступающие за отмену ДЭГ.
Ранее мы писали, что выборы в Свердловской области в этом году будут проходить в течение двух дней – 9 и 10 сентября.
Так, Свердловский избирком решил проводить ДЭГ:
- на дополнительных выборах депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13;
- на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы;
- на выборах депутатов думы Верхней Пышмы;
- на выборах депутатов думы Качканарского городского округа;
- на дополнительных выборах депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2;
- на дополнительных выборах депутата думы Каменск-Уральского по одномандатному избирательному округу № 21.
«Проведение ДЭГ – это новый опыт для Избирательной комиссии Свердловской области. Но главное – это новый опыт для избирателей. Считаю необходимым предоставить людям возможность выбора: голосовать дистанционно или на избирательном участке. Заострю внимание на том факте, что ДЭГ проводится наряду с голосованием с использованием бюллетеней на бумажных носителях. ДЭГ не заменяет привычный способ голосования. Это лишь дополнительная возможность»,
– заявила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.
Решение принято большинством голосов. Член Облизбиркома от КПРФ Сергей Голубев проголосовал против и приложил свое особое мнение по вопросу использования ДЭГ в Свердловской области.
Отметим, что ранее в регионе не применяли дистанционное электронное голосование. 17 июня в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в Свердловской области. В акции приняли участие члены избирательных комиссий и горожане, выступающие за отмену ДЭГ.
Ранее мы писали, что выборы в Свердловской области в этом году будут проходить в течение двух дней – 9 и 10 сентября.
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