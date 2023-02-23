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Память убитого Бориса Немцова в Екатеринбурге почтили тихо
Политика
Фото (архивное, Вахта памяти в 2021 году): Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
«Завинчивание гаек», негласный запрет мало-мальски оппозиционных уличных мероприятий и массовый отъезд несогласных привели к тому, что восьмая годовщина с убийства Бориса Немцова прошла в Екатеринбурге тихо и неприметно. А с учётом того, что Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведения акции в память видного российского политика, благо, что вообще прошло.
На площадь Труда в центре города приходили люди, которых до сих пор, даже спустя 8 лет, не отпускает та боль, какую они испытали, узнав мрачное известие из российской столицы: «убит Борис Немцов». Здесь по сложившейся уже традиции, они возлагали цветы к стихийному мемориалу, который в этом году не отмечен хотя бы портретом убитого: власти не дозволили. Неразрешённым оказалось и зажигание свечей. Впрочем, в прошлом году даже за возложение цветов к мемориалу Немцова можно было запросто оказаться в автозаке, а там — и под административным судом. И теперь уже сложно поверить в то, что в первые годовщины, на которых екатеринбуржцы вспоминали Немцова, проходили массовые митинги и шествия по городу. Чем не яркий показатель того, какие огромные изменения относительно прав и свобод прошли в стране, и — в частности — в Екатеринбурге с момента тех московских выстрелов?
В 2023-м году вечер памяти об убитом оппозиционере с улицы убрали и спрятали в стены Ельцин Центра. Там, напомним, сегодня проходит премьерный показ видеоинтервью Немцова, которое он дал во время своего приезда в Екатеринбург.
На площадь Труда в центре города приходили люди, которых до сих пор, даже спустя 8 лет, не отпускает та боль, какую они испытали, узнав мрачное известие из российской столицы: «убит Борис Немцов». Здесь по сложившейся уже традиции, они возлагали цветы к стихийному мемориалу, который в этом году не отмечен хотя бы портретом убитого: власти не дозволили. Неразрешённым оказалось и зажигание свечей. Впрочем, в прошлом году даже за возложение цветов к мемориалу Немцова можно было запросто оказаться в автозаке, а там — и под административным судом. И теперь уже сложно поверить в то, что в первые годовщины, на которых екатеринбуржцы вспоминали Немцова, проходили массовые митинги и шествия по городу. Чем не яркий показатель того, какие огромные изменения относительно прав и свобод прошли в стране, и — в частности — в Екатеринбурге с момента тех московских выстрелов?
В 2023-м году вечер памяти об убитом оппозиционере с улицы убрали и спрятали в стены Ельцин Центра. Там, напомним, сегодня проходит премьерный показ видеоинтервью Немцова, которое он дал во время своего приезда в Екатеринбург.
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Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
24 февраля 2023
24 февраля 2023