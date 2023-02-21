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Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра

18.49 Четверг, 23 февраля 2023
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
В Ельцин Центре впервые покажут раритетную видеозапись интервью с Борисом Немцовым. Она была сделана в 2014-м году, когда российский политический деятель приезжал в Екатеринбург на открытие музея первого президента страны.

Премьеру интервью решили устроить 27-го февраля не случайно. Именно в этот день 8 лет назад Немцов был убит трусливыми выстрелами в спину в Москве на Большом Москворецком мосту. Таким образом, сеанс с показом видео в понедельник станет вечером памяти убитого оппозиционера. А накануне, 26-го февраля, в Музее Бориса Ельцина устроят экскурсию, на которой особо подробно расскажут о тех экспонатах музея, которые тем или иным образом связаны с Немцовым.

Меж тем, сегодня стало известно, что Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение акции в память Бориса Немцова. Уведомление о мероприятии подавал сопредседатель регионального отделения партии ПАРНАС Михаил Борисов. Акцию планировали провести на площади Труда. Справедливости ради, в последний год на улицах Екатеринбурга не дают проводить почти никакие массовые митинги, шествия и демонстрации (только если они не связаны с поддержкой действующей власти).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
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16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
15:25 Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды
14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
13:07 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
12:39 В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
11:24 Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
10:51 Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
10:13 Конец недели в Свердловской области будет холодным и снежным
09:06 В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки
23:48 ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице
21:08 Пятеро человек получили травмы в аварии на Полевском тракте
20:18 В праздник 23-го февраля «Музей об ЭТОМ» поучит женщин делать особые подарки мужчинам
19:39 В съехавшей в кювет под Берёзовским машине нашли мёртвого водителя
18:54 Снимавшие кино писатели стали героями выставки в библиотеке имени Белинского
18:32 За разбой будут судить укравшего нож екатеринбуржца
17:54 На автомобилиста, который после ДТП в Екатеринбурге напал на инспекторов ДПС, возбудили уголовное дело
17:29 Работник «Уралэлектромеди» стал сильнейшим на Кубке России по фридайвингу
17:01 В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке в Чкаловском районе
16:48 Екатеринбург застыл в десятибалльных пробках
16:27 Свердловские депутаты поддержали новые правила платы за капремонт
15:52 Депутаты Заксобрания Свердловской области раскритиковали доклад омбудсмена
15:49 В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
15:17 Депутаты ЗССО поддержали изменение системы выборов в гордуму Екатеринбурга
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