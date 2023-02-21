Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ельцин Центре впервые покажут раритетную видеозапись интервью с Борисом Немцовым. Она была сделана в 2014-м году, когда российский политический деятель приезжал в Екатеринбург на открытие музея первого президента страны.Премьеру интервью решили устроить 27-го февраля не случайно. Именно в этот день 8 лет назад Немцов был убит трусливыми выстрелами в спину в Москве на Большом Москворецком мосту. Таким образом, сеанс с показом видео в понедельник станет вечером памяти убитого оппозиционера. А накануне, 26-го февраля, в Музее Бориса Ельцина устроят экскурсию, на которой особо подробно расскажут о тех экспонатах музея, которые тем или иным образом связаны с Немцовым.Меж тем, сегодня стало известно, что Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение акции в память Бориса Немцова. Уведомление о мероприятии подавал сопредседатель регионального отделения партии ПАРНАС Михаил Борисов. Акцию планировали провести на площади Труда. Справедливости ради, в последний год на улицах Екатеринбурга не дают проводить почти никакие массовые митинги, шествия и демонстрации (только если они не связаны с поддержкой действующей власти).